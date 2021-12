전주시, 종합경기장 주변 도시재생에 6323억원 투입

국토교통부 ‘2021년 도시재생 뉴딜사업 공모’ 선정…신경제거점으로 육성

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시가 전주종합경기장과 전북대학교 일대를 국토교통부의 도시재생 뉴딜사업을 통해 새로운 모습으로 변신시킨다.

전주시는 국토교통부의 ‘2021년 도시재생 뉴딜사업 공모’에서 덕진권역이 전국에서 유일하게 ‘경제기반형’ 부문에 선정돼 국비 250억원을 확보했다고 16일 밝혔다.

시에 따르면 도시재생 뉴딜사업 중 경제기반형은 경제적 쇠퇴가 심각한 지역을 대상으로 새로운 경제거점을 형성하고 고용 기반을 창출할 수 있도록 지원하는 사업으로, 국비 지원 규모가 다른 유형에 비해 크다.

이에 덕진권역 도시재생 뉴딜사업으로 내년부터 2027년까지 6년간 종합경기장과 전북대를 중심으로 약 50만㎡ 부지에 국비 250억원, 지방비 281억원, HUG기금 25억원, 공기업 232억원, 부처협업사업 925억원, 지자체사업 535억원, 민간투자사업 4075억원 등 총 6323억원이 투입된다.

구체적 사업으로는 △종합경기장 기존 건축물을 활용한 전주시 전통문화 메타버스 사업화 실증단지(S-Town) 조성 △창의적인 아이디어 발굴과 커뮤니티 활동을 할 수 있는 공간인 거버넌스 기반 아이디어 플랫폼(I-Town) 구축 △골목길·광장 정비 등 저탄소 문화 특화거리 조성 △창업자·청년·신혼부부 등 정주여건 개선을 위한 창업지원 주택 조성 등의 사업이 추진될 예정이다.

전주시는 이를 통해 종합경기장과 전북대 주변을 지역 문화자원과 메타버스(metaverse) 등 신기술 융복합을 통해 첨단 디지털 문화콘텐츠 산업 신경제거점으로 육성한다는 구상이다.

특히 덕진권역 도시재생 뉴딜사업이 마무리되면 총 2662명의 일자리를 창출하고 연간 8289억원의 경제적 파급효과를 이뤄내는 등 침체된 덕진권역을 활성화하는 마중물 역할을 할 것으로 기대되고 있다.

김승수 전주시장은 “전국 유일이자 역대 최대 규모의 경제기반형 도시재생 뉴딜사업으로 종합경기장 등 덕진권역이 도약의 날개를 달게 됐다”면서 “이미 추진 중인 시립미술관, 한국문화원형컨텐츠 체험전시관, 로파크, 정원의 숲 등과 함께 덕진권역을 전주시 발전의 심장으로 우뚝 세울 것”이라고 강조했다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr