경상국립대, 신입생 정시모집 원서접수

경상대·경남과기대 통합 후 처음

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상국립대학교는 2022학년도 신입생 정시모집 원서를 오는 30일부터 내년 1월 3일 오후 7시까지 대학 인터넷 홈페이지와 '진학어플라이' 2곳에서 온라인으로 접수한다고 16일 밝혔다.

이번 정시에서는 대학수학능력시험 위주 전형으로 가군 348명, 나군 477명 등 모두 825명을 모집한다. 이 인원은 수시모집 전형에 따라 변경될 수 있어, 대학 누리집에서 확인해야 한다.

정시모집 전형은 ▲일반 ▲지역인재 ▲농어촌학생 ▲특성화고교졸업자 ▲기초생활수급자 ▲평생학습자 ▲재직자 등 7가지다.

일반전형은 수능 100%로 선발한다. 미술·음악·체육교육과 민속무용 학과는 실기점수도 반영하고 휴먼헬스케어학과는 학교생활기록부를 반영한다.

또 영역별 가산점이 부여됨에 따라 자연계열 모집단위에서는 과탐Ⅰ 2과목 응시자에게 5%를, 과탐Ⅰ, Ⅱ 또는 과탐Ⅱ 2과목 응시자에게 10%를 부여한다.

의예과·수의예과·약학과는 미적분 또는 기하 응시자에게 10% 가산점을 부여한다. 합격자 발표는 내년 2월 8일 경상국립대 누리집에 공지된다.

이광호 입학처장은 "이번 정시 모집은 경상국립대 통합대학으로서 처음이어서, 기존의 경상대학교나 경남과학기술대학교 모집단위에서 변경된 사항이 많으므로 반드시 누리집에서 확인해야 한다"고 말했다.

