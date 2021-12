주택 '꽁꽁' 토지 '활활' 대전에 무슨 일이

규제 덜한 토지로 투심 이동

주택매매 소비심리 24.2p 급락

주택 매수세가 전국에서 가장 크게 위축된 대전 지역의 토지 거래시장은 오히려 활기를 띠고 있어 주목된다. 주택매매심리는 전국에서 가장 큰 하락세를 보인 반면, 토지시장에서는 오히려 상승폭 1위를 기록해서다. 기준금리 인상과 대출 규제 등으로 집값이 주춤한 반면, 향후 개발호재 기대감과 함께 규제가 덜한 토지 투자에 외지인들이 몰린 탓이라는 분석이 나온다.

16일 국토연구원의 ‘부동산시장 소비자 심리조사’ 결과에 따르면 지난달 대전의 주택매매시장 소비심리지수는 111.0으로 10월(135.2)에 비해 24.2포인트나 급락했다. 세종시(94.9)에 이어 두 번째로 낮은 것으로, 하락폭으로는 전국 1위다. 소비자 심리지수는 일선 중개업소와 일반가구를 대상으로 설문조사한 것으로, 100보다 크면 가격 상승과 거래 증가 응답자가 많다는 뜻이고 이보다 작으면 그 반대를 의미한다.

반면 토지시장은 정반대의 양상을 보였다. 지난달 대전 지역 토지시장의 소비심리지수는 전월 대비 8.포인트 높은 113.5를 기록했다. 2위인 서울(106.0)보다 7.5포인트 높은 전국 1위다.

시장에서는 이 지역 투자처가 집에서 땅으로 옮겨가는게 아니냐는 해석이 나온다. 정부의 고강도 규제와 분양가 상승으로 아파트 진입장벽이 높아지면서 상대적으로 규제가 적은 토지 시장으로 수요가 이동하고 있다는 것이다.

실제 현재 대전에서 재개발·재건축이나 신도시 개발이 진행되거나 예정된 곳은 80곳이 넘는다. 대전시가 원도심 활성화를 위해 주거단지 개발과 대단위 공원 조성을 잇따라 추진한데 따른 것이다.

외지인의 토지 투자도 늘고 있다. 한국부동산원의 대전지역 순수토지 거래현황을 보면 10월 매입자는 659명으로 전월 대비 64명 줄었지만 외지인 매입자 수는 같은 기간 150명에서 232명으로 오히려 82명 늘어난 것으로 나타났다.

