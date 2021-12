[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산대학교 사범대학 부설고등학교는 ‘연말 사랑의 김장 나누기 행사’를 연다.

행사는 오는 17일 학교 특별실에서 열린다. 행사엔 학생과 교직원, 졸업생 등 30여명이 참석한다.

행사는 학생회 자율활동의 하나로 연말연시 온정의 손길이 필요한 지역주민을 돕기 위한 것이다.

행사에서는 학생과 교직원, 졸업생이 배추와 양념으로 김치 300여포기를 직접 담근다. 김치는 금정구 관내 불우이웃과 15개 사회복지기관에 전달될 계획이다.

조인호 부산사대부고 교장은 “학생과 교직원, 동문이 함께 김치를 담가 이웃돕기를 해 교육 가족 간의 화합 도모와 이웃사랑을 실천하는 뜻깊은 행사가 될 것”이라고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr