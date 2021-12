[아시아경제 문혜원 기자] 더벤티는 겨울 시즌 메뉴 ‘고구마라떼’와 ‘토피넛라떼’를 출시했다고 16일 밝혔다.

겨울 대표 간식인 달콤한 고구마와 신선한 1A 등급 서울우유가 만나 부드럽고 든든한 고구마라떼는 한 끼 식사 대용으로도 즐길 수 있다.

토피넛라떼는 에스프레소에 고소한 넛츠와 향긋한 카라멜을 얹어 더욱 달콤한 풍미를 자랑한다. 더벤티 라떼 전용 다크로스트 원두를 사용해 견과류의 고소한 맛 뒤에 따라오는 짙은 커피향과 맛을 느낄 수 있다.

전국 800여개 더벤티 매장에서 만나볼 수 있으며, 카카오톡 선물하기, 배달의민족, 쿠팡이츠, 요기요 등에서도 구매 가능하다.

