몬스타엑스 형원, '다시 플라이'로 전한 감동

[아시아경제 이이슬 기자] 그룹 몬스타엑스 멤버 형원(채형원)이 드라마 '다시, 플라이'에서 아이돌 꿈과 사랑을 모두 이룬 해피엔딩을 선사했다.

15일 오전 9시 카카오TV에서 공개된 '다시, 플라이'(연출 오환민·극본 장경림) 최종화에서는 해체 위기를 맞은 K-POP 동아리 빌런즈 멤버들이 우여곡절 끝에 아이돌 데뷔의 꿈을 이룬 모습이 그려졌다.

형원은 “'다시, 플라이'로 연기에 대해 진지하게 다가갈 수 있었고, 한요한이라는 역할 뿐 아니라 OST ‘Picture’까지 한층 더 성장한 모습을 보여드릴 수 있는 소중한 시간이었다”고 종영 소감을 전했다.

이어 “연기에 도전할 수 있는 기회를 주신 제작진과, 함께 연기한 선후배 동료들은 물론 작품을 시청해 주신 시청자 분들께 깊이 감사 드린다. 앞으로 더 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠다”고 했다.

마지막화에서는 아이돌 꿈을 포기하려는 요한(형원 분), 개인 데뷔를 앞둔 창희(배현준 분), 외국으로 떠날 준비를 하던 켄(우한뫼 분) 등 빌런즈 멤버들이 이별을 앞두고 마지막 일주일동안 빌런즈로 살아보자며 다시 한 자리에 뭉쳤다. 멤버들은 하나부터 열까지 스스로 만들어내는 무대와 라이브를 위해 연습에 매달린 가운데, 이들의 연습 과정은 다큐멘터리로 생중계 돼 팬들을 불러 모았다.

D9엔터 대표 송이(박은혜 분)는 진짜 아이들의 꿈을 위해 노력하는 민혁(토니안 분)의 진심에 동화, 돈과 명예만을 좇던 과거의 모습을 버리고, 빌런즈를 데뷔 시키겠다는 과감한 결단을 내려 순식간에 멤버들의 미래를 바꾸어 놓았다. 뿔뿔이 흩어질 위기에 있던 빌런즈는 6개월 후 정식 아이돌 데뷔는 물론 음악방송 1위라는 꿈을 이뤄내 감동적인 결말을 선사했다.

아울러 서로의 우정과 갈등을 실감나게 보여준 김명지, 배현준 등 빌런즈 멤버들과, 아이들의 꿈을 위해 노력하는 지도교사 토니안, 이기적인 엔터회사의 대표로 변신한 박은혜 등 배우들의 활약도 빛났다.

