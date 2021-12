◇2급 승진 ▶상수도사업본부장 조인권 ▲도시철도건설본부장 한기용

◇3급 승진 ▶감사관 김인수 ▶미래산업과장 김준성 ▶여성정▶책과장 박명숙 ▶문화예술과장 서상호 ▶총무과장 이응길 ▶주거재생과장 김정호 ▶도시개발과장 장두홍

◇4급 승진 ▶종합건설본부 이종우 ▶정보화담당관실 한명숙 ▶예산담당관실 윤재호 ▶안전정책과 노연석 ▶산업진흥과 류태선 ▶복지정책과 ▶임동해 아동청소년과 정승환 ▶문화예술과 정윤희 ▶교통정책과 지원찬 ▶의회사무처 조영기 ▶도시철도건설본부 윤재선 ▶산업진흥과 최용대 ▶녹지정책과 이세진 ▶농축산유통과 이주호 ▶보건의료정책과 강경희 ▶대기보전과 정우영 ▶자원순환과 우미향 ▶건설심사과 이광호 ▶재생콘텐츠과 조항만 ▶도시계획과 황윤식 ▶경제자유구역청 장철배 ▶주거재생과 심일수 ▶경제자유구역청 임제락 ▶토지정보과 지대환 ▶정보화담당관실 이용수

◇4급 직무대리 ▶체육진흥과 손미화

