김해시, 보건복지부 '보육정책 우수 지자체 평가' 최우수 기관

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 보건복지부 주관 '2021년 보육정책 우수 지방자치단체 평가'에서 최우수 기관에 선정됐다.

이번 평가는 보육사업 추진에 이바지한 유공 기관을 발굴·포상하기 위해 실시됐다. 전국 시·군·구를 대상으로, 보육교사 처우개선 기여도, 영유아보육료 지원사업 등 예산 집행 기여도, 어린이집 안전관리 추진 실적, 공보육 확충 실적, 보육료 및 양육수당 적정관리 노력 등 총 8개 분야 16개 지표를 평가했다.

시는 어린이집 안전관리와 공보육 확충 분야 등 모든 평가항목에서 우수한 성적을 얻었다.

특히 코로나19로 인한 어려운 상황에서도 어린이집 보육 품질 향상을 위한 부모모니터링단 운영과 열린 어린이집 선정 지표에서 좋은 평가를 받았다.

허성곤 시장은 "경남 최초 아동친화도시에 걸맞은 창의적이고 적극적인 보육 정책 시행으로 아이 키우기 좋은 도시 김해를 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.

