거창군, 안전수준 평균 2.83…경남 군부 3위

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 행정안전부에서 공표한 지역안전지수가 평균 2.83등급으로 도내, 군부 3위를 기록했다고 15일 밝혔다.

지역안전지수는 행정안전부에서 지자체의 안전관리 책임성 강화를 통한 안전사고 사망자 감축을 위해 2015년부터 전년도 통계를 기준으로 매년 12월 공표하고 있다.

지표 산출기준은 교통사고, 화재, 범죄, 생활안전, 자살, 감염병 등 6개 분야이며 이에 대한 안전수준을 5개 등급으로 평가한 지표이다. 등급이 낮을수록 안전하다는 의미다.

군의 지역안전지수는 범죄와 자살분야가 전년도보다 한 등급씩 올라 범죄분야 3등급, 자살분야 2등급을 기록했으며, 화재와 감염병분야는 지난해와 같은 2등급과 3등급을 각각 기록했다.

반면 교통분야는 5등급, 생활안전은 2등급을 기록해 전년도보다 각각 한 등급씩 하락했다. 교통분야에 하위를 기록한 이유는 인구 1만 명당 교통사고 사망자 수가 지난해 18명으로 경남 평균 9.8명에 비해 높기 때문이다.

이에 군은 거창경찰서와 협조해 교통단속 CCTV를 21개소에 추가 설치하고 어린이보호구역, 노인보호구역 개선사업, 회전교차로 설치사업 등 교통환경개선사업에 68억7000만원을 투입해 교통사고 예방을 위해 노력하고 있어 내년도 지역안전지수 등급은 더욱 상승할 것으로 기대하고 있다.

구인모 거창군수는 “생활안전 지수가 낮은 교통분야에 대해서는 모든 군민들이 교통질서 준수와 음주운전 금지 등 교통사고 예방을 위해 함께 노력해 주실 것을 당부드린다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr