오병권 권한대행 "경기도 올해 편성 소비·투자 분야 예산 적극 집행" 당부

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 오병권 경기도지사 권한대행이 코로나19로 침체된 지역경제 활성화를 위해 적극적인 예산집행을 당부했다.

오병권 권한대행은 15일 도청에서 31개 시ㆍ군 부단체장들이 영상으로 참여한 가운데 재정 신속집행 시ㆍ군 점검회의를 열고 "코로나19가 계속되고 있는 상황에서 공공부문의 보다 적극적인 예산집행이 중요하다"며 "각 시ㆍ군의 주요 집행부진 사업에 대한 점검을 통해 지역경제 활성화로 이어질 수 있는 소비ㆍ투자 분야 사업들의 집행률을 최대한 높여 달라"고 강조했다.

시ㆍ군을 포함한 경기도의 4분기(10~12월) 소비ㆍ투자분야 신속집행 평가 목표액은 경기도 6202억원, 시ㆍ군 4조648억원 등 총 4조6850억원이다.

행정안전부에서 설정한 지방재정 신속집행 총 목표액 26조5000억원 중 경기도는 17.7%로 전국 17개 시ㆍ도 중 가장 많다.

도는 이번 점검회의를 통해 추가 집행가능 사업을 새로 발굴하고, 경기도 50억원 이상, 시ㆍ군 30억원 이상 시설공사 등 대규모 투자사업의 기성금과 선금을 확대 집행하기로 했다.

또 시설공사에 필요한 철근 수급의 어려움 등 시ㆍ군이 겪고 있는 예산집행 애로사항을 관계부처에 건의할 계획이다.

도는 이런 조치가 행안부 신속집행 평가 목표액 달성에 도움이 될 것으로 보고 있다.

행안부는 경제성장률 달성을 위해 전국 지자체를 대상으로 매년 상ㆍ하반기에 지방재정 신속집행 평가를 진행한다.

도는 기획조정실장을 단장으로 신속집행 추진단을 구성해 본청과 시ㆍ군 재정집행 현황을 수시로 점검ㆍ관리하고 중앙부처와 유기적인 협력체계를 유지하고 있다.

특히 지역경제와 밀접한 관련이 있는 인건비, 물건비, 시설비 등 소비ㆍ투자 분야 사업에 대한 예산집행 현황을 평가함으로써 중점 관리하고 있다.

한편 도는 올 상반기 행정안전부 신속집행 평가결과 안양ㆍ수원ㆍ양평ㆍ의정부ㆍ여주 등 5개 시군이 최우수를, 고양ㆍ연천ㆍ파주ㆍ양주시 4개 시군이 우수 기관으로 선정돼 기관 표창과 함께 특별교부세 총 4억1500만원의 인센티브를 받았다.

