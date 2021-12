한화자산운용, LIFEPLUS TDF로 연금시장 총력 공략

TDF, 향후 5년 내 35조원 규모 성장 전망

[아시아경제 이민지 기자] 한화자산운용은 타겟데이티드펀드(TDF) 상품인 한화LIFEPLUS TDF 시리즈의 모든 상품이 지난 11월 말 기준 동종 펀드 내에서 연초 이후 수익률 1~3위 안에 안착했다고 15일 밝혔다.

TDF란 고객의 은퇴 시점을 자산배분 의사 결정의 기준으로 삼아, 은퇴 시점이 오래 남아있을 때는 주식 등 위험자산 비중을 키워 공격적인 운용을 하고 은퇴 시점이 다가오면 채권 등 안전자산의 비중을 키워 방어적인 전략으로 전환해 운용하는 펀드를 말한다.

제로인에 따르면 ‘한화 LifePlus TDF 2045펀드’는 연초 이후 수익률이 16.87%%(2021년 11월 23일 기준)로 동일 빈티지(타겟 은퇴시점) 및 동일 클래스 펀드 14개 중 수익률 1위에 올랐다.

마찬가지로 ‘한화 LifePlus TDF 2035펀드’는 연초 이후 수익률 15.91%로 동종 펀드 17개 중 수익률 1위에 올랐다. 이외에 다른 빈티지인 ‘한화 LifePlus TDF 2050펀드’는 연초이후 수익률이 17.17%로 동종 펀드 15개 중 수익률 3위를 차지했다. 또 ‘한화 LifePlus TDF 2025펀드’와 ‘한화 LifePlus TDF 2020펀드’ 역시 각각 12개, 4개 펀드 중 수익률 2위, 1위를 차지했다.

한화자산운용은 이 같은 성과가 우수한 자산 배분 역량과 차별화된 환 전략에 기인한다고 분석했다. 한화 LifePlus TDF 시리즈는 미국과 유럽 주식에 전체 포트폴리오의 40% 수준을 배분했으며, 해당 지역에서 수익이 펀드의 우수한 성과에 기여했다.

또 한국시장의 특성을 고려해 해외 주식 투자 시 환헤지를 시행하지 않는 전략을 펼친 점도 주효했다. 한화자산운용은 원·달러 환율과 주식시장이 보완 관계에 있다는 점에 주목했다. 올해 달러가 원화 대비 큰 폭 절상되며 추가적인 성과 요인으로 작용했다.

최근 국회 본회의에서 퇴직연금 디폴트 옵션 법안이 합의된만큼 TDF 시장은 크게 성장할 것으로 예상된다. 디폴트옵션이란 퇴직연금 사전지정운용제도로서 퇴직연금 가입자가 따로 투자 지시를 내리지 않으면 사전에 퇴직연금 사업자와 지정한 금융상품(TDF 등)에 투자하는 것을 말한다.

디폴트옵션이 먼저 도입된 미국의 예를 살펴보면 디폴트 옵션 도입 이후 TDF 시장은 연 평균 25% 이상의 성장을 기록했다. 이를 한국 시장에 대입해보면 현재 10조원 규모의 TDF 시장은 향후 5년 내 35조원 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상된다.

한화자산운용은 이러한 연금 시장의 성장에 주목해 개인솔루션본부 등 관련 본부를 신설해 사내 역량을 연금 시장 공략에 집중하고 있다. 변재일 한화자산운용 WM솔루션운용팀장은 “TDF는 시장이 아닌 고객의 라이프 사이클에 투자 목적을 맞춘 대표적인 솔루션 펀드”라면서 “한화 LifePlus TDF는 원칙을 지키는 투자를 하되 자본시장에서 오랜 기간 검증된 합리적인 근거들에 기반해 가장 알맞은 투자 전략을 선택하는데 역량을 집중하고 있다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr