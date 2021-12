[아시아경제 유병돈 기자] TV가 나오지 않는다며 집주인에게 벽돌을 던진 40대가 경찰에 붙잡혔다.

서울 금천경찰서는 특수폭행 혐의로 박모씨(48)를 입건해 조사 중이라고 15일 밝혔다.

경찰에 따르면 박씨는 전날 오전 0시34분께 가산디지털단지역 인근 다세대주택에서 집주인인 피해자를 향해 벽돌을 던지며 위협하고 폭력을 행사한 혐의를 받고 있다.

박씨는 이날 TV가 나오지 않아 화가 난다며 자신이 살던 다세대주택 2층에서 바깥으로 TV 모니터를 던졌고, 집주인이 항의하자 범행을 저지른 것으로 알려졌다.

집주인이 날아오는 벽돌을 피해 다행히 다친 곳은 없는 것으로 전해졌다.

신고를 받고 출동한 경찰은 박씨를 현행범으로 체포했고, 경찰 조사에서 박씨는 혐의 대부분을 인정했다.

경찰 관계자는 "피의자와 피해자 진술 등을 토대로 정확한 사건 경위를 파악하고 있다"고 설명했다.

