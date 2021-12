롯데, ‘2021 다양성 포럼’ 개최…“다양성에서 미래 경쟁력 찾는다”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데는 15일 기존 여성인재 중심의 와우포럼을 다양성을 주제로 대상을 확대해 ‘2021 다양성 포럼’을 개최한다고 밝혔다.

이번 포럼의 슬로건은 기술, 인재, 다양성의 포용이다. 세대, 성별, 장애, 글로벌 등 4가지 주제를 중심으로 프로그램을 마련했다. 우수 임직원 사례 소개부터 연사 강연, 패널들의 토론까지 이어진다.

우수 임직원으로는 총 5명이 선정됐다. 청각장애 2급 장애를 극복하고 뛰어난 업무능력을 갖추게 된 송양훈 캐논코리아 사원, 롯데그룹의 첫 남미 해외지사를 성공적으로 설립하는 데에 기여한 로드게리스남군 롯데케미칼 책임 등이 업무 현장에서 활약한 비결과 각자가 생각하는 다양성의 가치에 대해 공유한다. 이들에게는 신동빈 롯데그룹 회장의 명의의 격려 카드와 선물이 전달됐다. 격려 카드에는 ‘다양성 안에서 나다움을 찾아가는 당신을 응원합니다’라는 메시지가 담겼다.

롯데는 이날 오전 9시부터 오후 4시까지 포럼을 유튜브로 중계해 전세계 30여개국 15만명의 임직원들이 자유롭게 시청할 수 있도록 했다. 모든 콘텐츠에 수어 통역 및 영어 자막을 지원하며 포스터, 엠블럼 등 포럼의 주요 이미지 작업을 발달장애인 디자이너로 구성된 ‘키뮤’와 협업해 진행했다.

송용덕 롯데지주 대표이사 부회장은 “다름과 틀림을 구분하고 공감형 리더십을 바탕으로 변화와 혁신을 주도하는 것이 조직 내 다양성을 포용하는 첫 시작이 될 것”이라며 “다양성으로부터 미래 경쟁력을 확보할 수 있다는 믿음을 가지고 함께 실행해 나가자”고 말했다.

