카카오 인증서, 출시 1년 만에 3000만명이 썼다

[아시아경제 부애리 기자] 카카오 인증서가 출시 1년 만에 이용자 3000만명을 돌파했다.

15일 카카오에 따르면 카카오 인증서는 별도 어플리케이션(앱) 설치나 회원 가입 없이 인증서비스를 이용할 수 있다. 지난해 12월 출시 후 현재까지 질병관리청, 정부24, 국세청 등 다양한 곳에서 1억3000만건 이상 사용됐다.

카카오는 지난해 행정안전부 공공분야 전자서명 확대 도입 시범사업자에 선정됐다. 이후 국세청 홈택스와 정부24, 국민권익위원회 '국민신문고'를 시작으로 현재까지 수십여 곳 이상의 공공 사이트로 사용처를 확대했다. 지난달에는 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원으로부터 전자서명인증사업자 자격을 얻었다.

카카오 인증서 이용자들은 내년 1년 연말정산을 웹뿐만 아니라 모바일로도 할 수 있게 된다. 정부24 모바일앱과 국세청 홈택스 모바일앱 '손택스'의 연말정산간소화 서비스를 카카오 간편 로그인으로도 이용할 수 있게 될 예정이다. ▶본지 12월8일자 [단독]카카오 인증서로 모바일 연말정산도 가능해진다 참조

카카오는 지갑 QR의 사용처도 늘린다는 계획이다. 지갑QR은 카카오톡 지갑 내 QR코드를 활용해 오프라인에서 출입 인증을 받을 수 있는 서비스다. 현재 세븐일레븐 시그니처, 이마트24, CU 등 무인 편의점과 매장에서 사용할 수 있다. 향후 신세계 I&C의 무인주류자판기의 성인인증도 지원할 계획이다.

양주일 카카오 지갑사업실장은 "카카오 인증서는 출시 1년 만에 3000만 이용자를 확보하며 국민 인증서 서비스로 자리매김했다"며 "앞으로 생활 속 편의를 높일 수 있는 다양한 활용처를 제공해 국민 편익에 기여할 것"이라고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr