NY증시, 생산자 물가 급등·FOMC 우려에 약세

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시 주요지수가 생산자물가가 크게 올랐다는 소식에 하락했다. 시장은 하루 뒤 나올 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과만 바라보고 있다.

14일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 106.77포인트(0.30%) 하락한 3만5544.18에, S&P500지수는 34.88포인트(0.75%) 떨어진 4634.09에, 나스닥 지수는 175.64포인트(1.14%) 밀린 1만5237.64에 거래를 마쳤다.

개장 전 발표된 11월 생산자물가가 이날 주가 하락을 유도했다. 역사상 최고 수준의 상승률이 인플레이션 우려를 키우고 금리 인상 가능성을 부추긴 때문이다.

미 노동부는 이날 11월 PPI가 전월 대비 0.8% 상승했으며, 전년 대비로는 9.6% 올랐다고 발표했다. 이는 월스트리트저널이 집계한 예상치인 0.5%, 9.2%를 각각 웃도는 수준이다.

페드워치에 따르면 금리선물 시장은 Fed가 내년 5월에 첫 금리 인상에 나설 가능성을 예상하고 있다. 골드만삭스도 연준의 첫 금리 인상 시기를 이전 내년 6월에서 내년 5월로 당겨 잡았다.

이날 10년물 미 국채금리는 1.44%까지 상승했고, 통화정책에 민감한 2년물 국채금리도 0.677%까지 올랐다.

테슬라는 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 9억650만 달러어치의 주식을 매각했다는 소식 이후 0.82%가량 하락했다.

포드는 일본 도요타가 전기자동차 판매 대수를 2030년까지 350만대로 확대하겠다는 발표한 것이 악재로 작용하며 1.8% 하락했다.

