"찍히면 사라진다"… 中 유명 쇼호스트들, 탈세 적발 후 자취 감춰

"세금·규제 관련해 연예 산업에 보내는 경고"

[아시아경제 나예은 기자] 수십억원의 탈세 혐의로 중국 당국에 적발된 중국 유명 인플루언서 2명이 인터넷에서 자취를 감췄다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 지난 14일 전자상거래 최고 인기 쇼호스트로 지난달 탈세가 적발된 주전후이(朱宸慧)와 린산산(林珊珊)의 웨이보 계정이 사라졌다고 보도했다. 주전후이는 웨이보에서 1500만명, 린산산은 960만명의 팔로워를 가지고 있다.

현재 이들의 회사 홈페이지에는 '서버 에러'라는 안내만 뜨고 있다. 또 타오바오, 더우인, 샤오훙수 등 포털에서 운영하던 쇼핑 계정도 모두 검색이 안 되는 상황이다.

앞서 중국 당국은 지난달 22일 주전후이와 린산산의 개인소득세 탈루 행위를 적발해 각각 6555만 위안(약 122억원), 2767만 위안(약 51억원)의 벌금을 부과했다. 이들은 당국이 벌금을 부과한 직후 웨이보를 통해 "세무당국의 결정을 전적으로 받아들인다. 라이브 방송 활동을 중단하겠다"는 사과 성명을 발표했다.

SCMP는 중국에서 당국에 적발된 이들의 SNS 계정과 온라인 기록이 아무런 설명 없이 사라지는 것은 드문 일이 아니라고 설명했다. 이어 "두 인플루언서들은 인터넷에서 자취를 감췄으며, 이에 대해 관련된 곳에서 아무런 공식 설명이 나오지 않았다"고 전했다.

아울러 "이들의 사례는 중국이 세금, 규제와 관련해 라이브 커머스 방송과 연예 산업에 보내는 경고의 의미"라고 분석했다.

한편 중국 배우 판빙빙 역시 지난 2018년 이중계약에 의한 탈세 파문 이후 자취를 감춰 '실종설'에 휩싸이는 등 논란이 된 바 있다. 판빙빙은 탈세 폭로 후 중국 세무당국의 비공개 조사를 받았고, 8억8000만 위안(약 1500억원)에 달하는 세금과 벌금이 부과됐다. 판빙빙은 해당 사건 이후 8개월이 지나서야 다시 공개석상에 모습을 드러냈다.

또 지난 8월 유명 여배우 정솽(鄭爽)도 탈루세금 추징액 및 벌금 등으로 총 2억9900만 위안(약 551억1000만원)을 납부했다. 그의 탈세를 도운 전 남자친구 장헝(張恒)에게도 60억원의 벌금을 냈다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr