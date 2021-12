[포토] 노제 '천상계 미모'

[아시아경제 온라인이슈팀] 안무가 노제가 천사같은 미모를 자랑했다.

노제는 최근 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다.

사진 속 그는 흰색 셔츠에 검은색 타이를 매고 메이크업을 받고 있는 모습이다.

이를 본 아이키는 "천사가 여깄으면 안되지.하늘은 누가 지켜"라고 댓글을 남겼다.

