[아시아경제 이선애 기자]▲권정호씨 별세, 권의진 한국예탁결제원 글로벌기획부 부장 부친상=13일 원광대학교병원 장례문화원 (전라북도 익산시 인북로 409), 발인 15일 오전 09시

