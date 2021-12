롯데百 온앤더뷰티, '제주도 인증 화장품' 팝업스토어 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점은 다음달 3일까지 에비뉴엘 잠실점 온앤더뷰티에서 '홀리데이 인 제주' 팝업스토어를 운영한다고 14일 밝혔다.

이번 행사에서는 국내 지자체 최초의 지역 화장품 품질 인증제도인 ‘제주화장품인증(JCC)’을 받은 5곳의 화장품 기업이 참여한다. 유씨엘, 제주인디, 미어필, 더로터스, 오늘 등의 제품을 만나볼 수 있다.

제주도는 제주 이미지 보호를 위해 국내 지방자치단체 가운데 처음으로 2016년부터 지역 화장품 품질 인증 제도를 시행하고 있다. JCC 인증을 받으려면 제주산 원물과 원료를 5∼10% 이상 함유해야 하고 제주 물을 사용해야 하며, 생산 전 공정이 제주도에서 이뤄져야 한다.

롯데백화점 관계자는 “뷰티시장은 가치소비를 실천하려는 고객들이 지속적으로 증가하며 친환경 클린뷰티 상품에 대한 수요가 높아지는 추세”라며 “ESG(환경·사회·지배구조) 캠페인 ‘리얼스’ 실천을 위해 친환경 뷰티 상품을 지속해서 선보일 예정”이라고 말했다.

