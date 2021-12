경남 교육청, 행복교육지구 워크숍 개최

22년 행복교육지구 경남 전체 시·군 확장 예정

[아시아경제 영남취재본부 강새롬 기자] 경상남도교육청은 13일 오전 창원 그랜드 머큐어 앰버서더 호텔에서 행복교육지구 워크숍을 진행했다.

경남교육청, 기초지자체, 지역사회가 서로 소통하고 협력해 지역 교육 공동체를 형성하고 공교육의 혁신을 이루기 위해 시작한 행복교육지구는 경남의 13개 기초지자체에서 운영 중이며, 지역 교육 발전을 도모하고 문제 발생 시 자체적으로 해결할 수 있는 자생력을 구축해 나가고 있다.

이번 운영위원회에서는 신규 운영지역의 사례 공유 및 시군 연계 사업 제안, 대통령 직속 자치분권위원회의 교육자치와 일반 자치의 협력 방안 등을 집중적으로 다뤘다.

신종규 행복교육지구 운영위원장은 “학교와 지역사회의 협력 모델이 발전하기 위해서는 제도의 뒷받침이 꼭 필요하다”고 행·재정의 지원을 당부했다.

이외숙 학교혁신과장은 “22년에는 경남 전체 시·군에서 행복 교육지구가 운영될 예정이라 이번 운영위원회가 발전방안을 모색하는데 뜻깊은 장이 됐다”고 말했다.

