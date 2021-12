순천시, 사회적경제분야 3관왕 석권 쾌거 이뤄

마을기업 우수, 사회적경제정책분야 최우수, 사회적경제 사례 우수

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)가 올해 사회적경제분야 평가에서 3개 부문(마을기업 우수, 사회적경제정책분야 최우수, 사회적경제 사례 우수)을 석권하는 영예를 안았다고 13일 밝혔다.

순천시는 ▲행정안전부 주관 마을기업 우수 / 지역의 일자리창출, 마을공동체 활성화, 지역사회 공헌, ▲고용노동부 주관 사회적경제정책분야 최우수 / 사회적경제 기반정비, 거버넌스, 정책성과, ▲행정안전부 주관 사회적경제 사례 우수 / 사회적경제 활성화 사례, 우수시책 등으로 수상하며, 사회적경제 활성화에 탁월한 실적을 냈다고 평가받았다.

시는 사회적경제기업의 실물경제 회복과 민·관협업 판로 지원, 취약계층 일자리 창출사업 등으로 사회적경제 기업에 안정적인 자립환경을 조성하고, 다양한 사회문제의 해결 주체로서 사회적경제가 주요한 역할을 하며 해결할 수 있다는 인식의 변화에 힘쓰고 있다.

허석 순천시장은 “지역주민이 체감할 수 있는 사회문제 해결을 위한 사회적경제 지원 육성과 사회적경제 기업 자립기반 지원을 위한 ‘생태경제도시’ 조성에 힘쓰겠다”면서 “사회적경제기업간 상호 협력과 연대로 상생하는 사회적경제 모범도시가 될 수 있기를 기대한다”고 말했다.

