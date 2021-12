대전 창업기업 5년간 26% 증가…5년 생존율 29.7%

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전지역의 창업기업 증가율이 비수도권 지역을 통틀어 가장 높은 것으로 조사된다. 다만 기업의 5년 생존율은 전국 평균보다 낮은 수치를 보여 개선이 필요하다는 지적이 나온다.

13일 대전시와 대전세종연구원에 따르면 대전에서 창업한 기업 수는 2016년 3만1063개에서 지난해 3만9330개로 26.6% 증가했다. 이는 서울, 경기, 인천 등 수도권을 제외한 비수도권 지역에서 가장 높은 증가율이다.

특히 제조업과 지식기반 서비스업 등 기술기반 업종의 창업기업은 2016년 4711개에서 지난해 5336개로 13.3%, 인구 1000명당 기술기반업종의 창업기업 수는 같은 기간 17.1% 증가하는 기록을 세웠다.

시는 지난 한 해 403개 기업의 창업을 지원하는 데 100억원(시비 71억원)의 예산을 투입했다.

또 이를 토대로 지원대상 기업은 1016명의 고용창출, 1734억원의 매출, 54억원의 수출, 1084억원의 투자유치, 537건의 지식재산권 확보 등의 성과를 올렸다.

하지만 이면에 창업기업의 생존율 부문에선 개선이 요구되는 실정이다. 실례로 지역 창업기업의 1년 생존율은 63.8%로 전국 평균인 63.7%를 웃돌았지만 5년 생존율은 29.7%로 전국 평균인 31.2%보다 낮은 것으로 파악된다.

고현덕 시 일자리경제국장은 “시는 올해 처음으로 창업지원 사업에 대한 성과분석을 진행했으며 이를 계기로 향후 지속적인 모니터링을 벌여 축적된 데이터로 창업지원 정책의 가이드라인을 마련할 계획”이라고 말했다.

그러면서 “무엇보다 시가 추진하는 창업지원 정책의 효과와 예산투입에 따른 성과 및 문제점을 파악해 창업기업이 만족할 수 있는 지원사업 운영체계를 마련하기 위해 노력할 것”이라고 덧붙였다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr