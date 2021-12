유라시아 잇는 ‘중심 도시’ … 부산시, 제5차 ‘한-러 지방협력포럼’ 유치 확정

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시는 ‘2023년 제5차 한-러 지방협력포럼’이 부산에서 열린다고 13일 밝혔다.

‘한-러 지방협력포럼’은 2018년 6월 한-러 정상 간 합의로 출범된 한-러 지방정부 간 교류·협력 플랫폼이다.

포럼은 매년 한국과 러시아에서 번갈아 개최된다. 2018년 경북 포항에서 처음 열린 뒤 2019년 러시아 블라디보스토크, 2021년에는 울산에서 열렸다.

2023년 부산에서 개최되는 한-러 지방협력포럼에는 국내 17개 시·도와 러시아 극동연방관구, 북극지역 18개 지방정부 등 양국의 자치단체 35곳 관계자, 기업인, 경제인 2000여명이 참가할 예정이다.

시는 성공적인 포럼 개최를 위해 기업인, 경제전문가가 참여하는 기획위원회를 구성해 행사 프로그램을 마련할 계획이다.

시는 기업 투자설명회 등과 연계해 부산시 기업의 북방 진출 기회를 넓히는 등 북방경제 활성화의 교두보로 활용하며 과학, 교육, 문화예술 분야 등으로 교류를 폭넓게 확대할 계획이다.

부산시 측은 “‘제5차 한-러 지방협력포럼’ 개최지가 부산으로 결정됨에 따라 부산시는 북방경제협력 중심도시로서 다시 한번 자리매김할 것으로 보인다”고 말했다.

박형준 부산시장은 “북극항로 개척과 북극에너지 자원 개발을 위해 조선·항만·수소 분야에서 협력해 북방경제협력의 중심도시, 태평양과 유라시아를 잇는 동북아 중심도시가 되겠다”라고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr