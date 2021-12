[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 13일 오후 1시 37분께 전남 여수시 주삼동 한 공장 위험물 탱크에서 화재가 발생했다.

소방당국은 대응 1단계를 발령하고 진화작업을 벌이고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr