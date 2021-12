코에 뿌리는 '흡입형' 코로나 백신, 주사보다 강한 효과 보여

호흡기 바이러스에 강한 면역력 형성...면역세포 활성화 도와

[아시아경제 김서현 기자] 코에 뿌리는 방식으로 콧속(비강)에 투여하는 백신이 코로나19 변이에도 효과가 있다는 연구 결과가 나와 눈길을 끈다. 특히 주사형 백신보다 호흡기 바이러스에 더 강한 면역력을 형성하는 것으로 나타났다.

13일 미국 예일대 이와사키 교수와 마운트시나이아이칸 의대 연구팀이 밝힌 바에 따르면, '비강내 백신'이 '주사형 백신'보다 호흡기 바이러스에서 광범위한 보호 효과를 보이는 것으로 알려졌다.

연구팀은 주사형 백신을 접종하면 전체 면역계에서 항체가 형성되는 반면, 비강내 백신은 호흡기 질환의 초기 감염이 집중적으로 일어나는 코·위·폐 부위의 점막 표면에서 국소적으로 작용하기 때문에 면역세포의 활성화를 도와 더 강한 면역반응을 만들어낸다고 설명했다. 이어 비강내 백신이 표적 병원체뿐 아니라 다양한 인플루엔자 바이러스에서도 보호 항체 형성을 유도한다고 밝혔다.

또 쥐 실험에서도 비강내 백신을 접종한 생쥐가 주사형 백신을 접종한 실험군보다 더 큰 면역반응을 보인 것으로 나타났다.

이와 관련해 이와사키 교수는 "백신 주사와 비강내 백신 모두 생쥐의 혈액 내 항체 수치를 증가시켰지만, 비강 백신의 경우에만 호흡기 바이러스가 숙주를 감염시키기 위해 머무르는 폐로 형성된 면역항체를 분비해냈다"고 설명했다.

연구팀은 다른 동물실험모델 연구를 통해 코로나19에 대한 비강내 백신의 효능을 밝혀낼 계획이다. 비강내 백신이 사람에게도 안전하고 효율적인 것으로 확인될 경우, 현재의 코로나19백신 접종 및 추가접종(부스터샷)에 함께 사용할 수 있을 것으로 내다봤다.

이 내용은 지난 10일 국제학술지 '사이언스 면역학(Science Immunology)'에 게재됐다. 연구엔 오지은 KAIST 교수가 제1저자로 참여하기도 한 것으로 전해졌다.

한편 미국을 비롯해 캐나다·중국·영국 등도 흡입형 코로나19 백신과 치료제 개발에 나서고 있다.

