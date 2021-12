[아시아경제 박지환 기자] 인터로조 인터로조 119610 | 코스닥 증권정보 현재가 27,500 전일대비 250 등락률 +0.92% 거래량 10,716 전일가 27,250 2021.12.13 11:56 장중(20분지연) 관련기사 인터로조, 3Q 영업익 81억…전년比 123%↑[클릭e종목]"인터로조, 내년까지 실적 성장세 가속화"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-11일 close 는 13일 보통주당 450원의 현금배당을 결정했다고 공시했다.

이번 배당의 총액은 56억원 규모이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr