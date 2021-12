이재명, ‘유치원·어린이집 통합’ 공약 발표..“보육·돌봄 문제 해소할 것”

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 13일 유치원과 어린이집을 단계적으로 통합하는 ‘유보통합’ 공약을 내놨다. 유아교육과 보육을 하나로 합치겠다는 구상이다. 민주당 선거대책위원회 윤후덕 의원과 선대위 교육대전환위원회 박백범 부위원장은 이날 서울 여의도 민주당사에서 이 같은 이 후보의 대선 공약을 발표했다.

윤 의원과 박 부위원장에 따르면 이 후보는 ‘유보통합위원회’를 꾸려 유치원과 어린이집 시설, 교사를 단계적으로 통합하는 구상을 제안했다. 유치원 교사와 어린이집 보육교사의 자격증 취득 경로, 처우 등이 다른데 이를 수년에 걸쳐 단계적으로 통합한다는 내용도 포함됐다. 일본은 10년에 걸쳐 유아교육과 보육시설을 통합한다는 구상을 내놨는데, 이보다는 더 빠르게 추진하겠다는 구상이다.

부처를 일원화하는 작업도 추진한다. 현재 유치원과 어린이집은 담당 부처가 각각 교육부와 보건복지부로 나뉘어 있다. 박 부위원장은 “더 좋은 어린이집이나 유치원을 보내기 위해 노심초사하는 학부모들의 고민을 덜어야 한다”며 “어디에 다니든 격차가 발생하지 않고 질 좋은 교육과 보육을 받을 수 있어야 한다”고 말했다.

이 후보는 공약발표문을 통해 "아이들이 어느 시설에 다니든 격차가 발생하지 않고, 질 좋은 보육과 교육을 받을 수 있도록 유보통합을 추진하겠다"고 했다. 이어 "어린이집과 유치원을 다니는 아이들을 대상으로 누리과정을 시행하고 있지만, 정부와 지방자치단체의 지원이 이원화되어 있기 때문에 체계적인 통합관리가 어렵다"고 지적했다. 이 후보는 "관련 부처, 지방자치단체, 시도교육청, 학부모, 어린이집과 유치원 운영자와 교사, 학계 등으로 구성되는 ‘유보통합위원회’를 구성하여 논의를 시작하고 단계적 실행방안을 만들겠다"고 했다.

