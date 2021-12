경북 영주시, 안전문화 확산 공로 행안부 장관상 수상

콜체크인 출입관리 서비스 시행 등 성과 인정

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 영주시가 13일 2021 안전 문화 유공 우수사례 공모전에서 기초자치단체 부문 행정안전부 장관상을 받고 특별교부세 2억원을 확보했다.

안전문화 유공 우수사례 공모전은 2005년부터 행정안전부가 사회 각 분야에 안전 문화를 확산하고자 노력한 유공자와 우수단체를 격려하고 우수사례를 발굴하기 위해 매년 실시한다.

시는 올해 코로나19 대응 콜체크인 출입 관리 서비스, 75세 이상 고령운전자 운전면허 온라인 교통안전교육 시행, 지역 라디오방송사 재난방송 협조체계 구축, ICT 기반 여성·아동 안전 도시 구축, 안전 취약계층 및 우수 공동주택 인증제 시행에 따른 화재 예방, 안전 문화 캠페인 실시 등의 공로를 인정받았다.

도내에서 처음으로 전면 시행한 콜체크인 출입 관리 서비스는 코로나19 방문자 출입명부 작성의 번거로움과 불편함을 해소하고 감염원 추적과 확진자 동선 파악 등 다중이용시설 방역관리의 정확성을 높였다는 평을 받았다.

시는 이번 공모전에서 성과금 명목으로 받은 특별교부세 2억원을 서천교 보수공사에 투입해 시민의 보행 안전과 교통 안전성을 높일 방침이다.

장욱현 시장은 “앞으로도 다양한 시책을 추진해 안전한 일상이 기본이 되는 ‘행복 영주’를 만들겠다”라고 말했다.

