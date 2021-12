코리아센터 플레이오토, 무역의 날 '백만불 수출의 탑' 수상

[아시아경제 임춘한 기자] 코리아센터의 자회사 플레이오토는 제58회 무역의 날 기념식에서 ‘백만불 수출의 탑’을 수상했다고 13일 밝혔다.

무역의 날 기념식은 해외 시장을 개척해 수출 성장에 기여한 기업들을 선정해 매년 시상하는 행사이다. 산업통상자원부가 주관하고 한국무역협회에서 주최하며, 지난해 7월부터 올해 6월까지의 수출 실적에 따라 시상기업을 선정했다.

플레이오토는 백만불의 수출 실적을 기록하며 전년 동기 대비 115%의 실적 성장을 달성했다. 플레이오토는 온라인판매 통합관리 솔루션을 제공하는 e커머스 기업으로 상품, 주문, 재고, 배송관리를 포함한 기능들을 서비스한다. 2019년부터는 베트남 수출사업에 진출하며 현재까지 꾸준한 실적 성장을 보이고 있다.

김상혁 플레이오토 대표는 “동남아시아에서 가장 빠르게 성장 중인 베트남 시장에 한국 상품의 경쟁력을 보여줄 기회”라며 “국내를 넘어 해외판매까지 돕는 글로벌 e커머스 기업으로서의 노력을 지속할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr