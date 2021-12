S&P기업 3분기 자사주매입 역대 최대…"4분기엔 더 산다"

[아시아경제 권재희 기자] 미국 S&P500 기업들의 3분기 자사주 매입액이 역대 최대를 기록했다. 미 기업들의 자사주 매입이 올해 미 증시를 상승랠리로 이끌었다는 평가가 나오는 한편 미 정치권을 비롯한 일각에서는 기업이 보유한 현금이 투자가 아닌 자사주매입에 사용되는 것에 대한 비판도 잇따른다.

12일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 S&P500 기업들의 3분기 자사주 매입액은 2345억달러(약 277조원)로 사상 최대를 기록했다. 이는 종전 최고치인 2018년 4분기 2230억달러를 넘어선 수준이다.

4분기에는 기업들의 자사주 매입 역대 최고액이 또 경신될 전망이다. 하워드 실버블랫 S&P다우존스 애널리스트는 "오는 4분기 S&P500 기업들의 자사주 매입액은 2360억달러에 이르며 또 한번 사상 최고치를 갈아치울 것"이라고 전망했다.

실제로 미 S&P500기업들의 자사주 매입액은 코로나19 여파로 지난해 2분기 소폭 줄었다 이후 증가 추세로 돌아섰다. 2020년 1분기 1990억달러에서 2분기 890억달러로 감소했다가 이후 줄곧 증가해 2021년 2분기에는 1990억달러까지 늘었다.

앞서 9월 마이크로소프트(MS)는 600억 규모의 자사주 매입 계획을 승인했다. 글로벌 렌터카 회사 헤르츠도 최근 20억달러 규모 자사주 매입 계획을 밝혔다. 정보통신(IT)기업 델테크놀로지도 50억달러의 자사주 매입 프로그램을 계획하고 있는 것으로 알려졌다.

월가는 기업들의 자사주 매입이 올해 미 증시 랠리를 이끈 요인 중 하나로 꼽았다. 자사주 매입은 유통주식수가 줄어들어 주가 부양효과로 이어지는데다, 기업의 자사주 매입은 시장에서 경영진의 자신감 시그널로 해석돼 투자심리 개선 효과가 있기 때문이다. 올 들어 S&P500 지수는 25% 상승해 종전 기준 사상최고치를 60회 이상 갈아치웠다.

일각에서는 기업들이 보유한 현금을 투자가 아닌 자사주 매입에 사용하는 것에 대한 비판의 목소리도 나온다. 이 때문에 미 정치권에서는 자사주 매입에 1%의 세율을 적용해 세금을 부과하는 법안이 현재 상원에 계류 중이다.

뱅크오브아메리카(BoA)는 자사주 매입에 세금이 부과될 경우 S&P500 기업들의 세전이익이 0.3% 가량 감소할 것으로 예상하고 있다. 자산운용사 젠트러스트의 올리비에 사파티 애널리스트는 "자사주 매입에 적용되는 세율이 낮아 이 법안이 시행된다 해도 큰 영향은 없을 것"이라고 분석했다.

