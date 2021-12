[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 13일 대한상공회의소 초청으로 열리는 간담회에 참석해 위원장단과 '서울경제 활성화 방안'을 논의하고 기업인의 애로사항을 청취한다.

이날 간담회는 이날 오전 대한상공회의소 챔버라운지에서 열린다.

간담회에는 우태희 대한상공회의소 상근부회장과 정기옥 중소기업위원회 위원장, 허범무 서울경제위원회 위원장, 이종태 중견기업위원회 위원장 등 위원장단 20명이 참석한다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr