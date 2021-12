롯데푸드, '에센뽀득 리얼부어스트' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데푸드는 천프리미엄 소시지 ‘에센뽀득 리얼부어스트’ 2종을 출시했다고 13일 밝혔다.

‘에센뽀득 리얼부어스트’는 소시지의 껍질인 ‘케이싱’까지 고기로 만들어진 천연 케이싱 소시지다. 천연 케이싱은 순대나 곱창과 같이 돼지나 양 등의 장(腸)을 이용하여 만드는 천연 재료다.

여기에 높은 돼지고기 함량으로 소시지의 맛을 한층 높였다. 돈육 함량 93% 이상으로 고기를 가득 채우고, 특히 국내산 돼지고기로만 큼직하게 썰어 넣어 고기 본연의 맛과 풍부한 육즙을 즐길 수 있다.

‘에센뽀득 리얼부어스트 빅’은 돈장(豚腸)으로 만들어 큼직한 크기에 깊은 풍미를 느낄 수 있는 소시지다. ‘에센뽀득 리얼부어스트 더블’은 양장(羊腸)으로 만든 소시지로 부드럽고 깔끔하게 씹히는 색다른 맛을 느낄 수 있다. 이 제품은 한 번에 한 팩씩 편리하게 나눠 먹을 수 있도록 포장된 것이 특징이다.

