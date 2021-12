오세훈 시장 만난 대한상의 "산업박물관 공동 설립하자" 건의

대한상의, 오세훈 서울시장 초청 간담회 개최

[아시아경제 황윤주 기자] 대한·서울상공회의소가 오세훈 서울시장을 만나 산업박물관을 공동으로 설립하자고 건의했다. 또 서울 전역에 중소상공인 지원센터를 마련해달라고도 요청했다.

대한상의는 13일 세종대로 상의회관에서 '서울시장 초청 간담회'를 개최해 중소상공인에게 실질적 도움이 될 수 있는 의제를 논의했다고 밝혔다.

이날 간담회에는 오세훈 서울특별시 시장과 우태희 대한·서울상의 상근부회장, 상의 중소기업위원회(위원장 정기옥), 중견기업위원회(위원장 이종태), 서울경제위원회(위원장 허범무) 소속 위원장단 20명 등이 참석했다.

이종태 중견기업위원회 위원장은 "세계 10대 경제대국으로는 성장했지만, 경제성장을 이끌었던 대표 산업을 조명하는 산업박물관은 없다는 것이 현실"이라며 "서울시와 상의가 함께 손잡고 중앙정부와 기업과 함께 산업박물관 설립을 추진하자"고 요청했다.

정기옥 중소기업위원회 위원장은 "중소기업 수출액이 역대 최고치를 달성했다고 하나 반도체, 방역물품 등 일부 품목을 제외하고는 여전히 수출시장 개척에 어려움을 겪고 있다"며 "코로나 개선 상황에 따라 서울시 친선결연 도시를 중심으로 중소기업 경제사절단을 공동 파견하자"고 건의했다.

이어 허범무 서울경제위원회 위원장은 "구별 자체적으로 중소상공인 지원시설을 추진하다보니 구별로 편차가 심한 상황"이라며 "중소상공인을 대상으로 하는 원스톱(One-Stop) 지원시설이 서울시 25개 구에 고르게 분포될 수 있도록 조정해 줄 것"을 요청했다.

한편 오세훈 서울시장은 "서울 경제를 활성화시키고 청년층 등 일자리 창출을 위해서 가장 중요한 경제 주체는 바로 기업"이라며 "서울의 산업 경쟁력을 높이기 위해서는 기업하기 좋은 환경을 만드는 것이 무엇보다 중요한 만큼 규제를 과감하게 개혁하고 관련 인프라를 대거 확충해나가겠다"고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr