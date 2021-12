뉴욕멜론銀, 한국 사업 대폭 축소한다

[아시아경제 김진호 기자] 미국에서 가장 오래된 은행이자 글로벌 수탁은행인 뉴욕멜론은행이 한국 사업을 대폭 축소한다.

12일 금융권에 따르면 금융위원회는 최근 제22차 위원회를 열고 뉴욕멜론은행 서울지점의 금융투자업 폐지를 승인했다. 외국은행이 국내 지점을 폐쇄하거나 사업을 축소하려면 당국의 승인을 받아야 한다.

뉴욕멜론은행은 미국, 유럽, 중동, 아시아, 아프리카, 아시아·태평양 지역 35개 국가에 진출해 있다. 아시아·태평양 지역 본부는 홍콩에 있으며 투자 및 투자 중개, 투자 관리, 자산 운용, 재무 컨설팅을 주로 한다.

우리나라에는 지난 1988년 서울 지점을 설립해 일반 자금 및 사업자금 대출 영업 등을 해왔다.

미국계 씨티은행이 지난 10월 소비자금융 사업 부문을 단계적으로 폐지하기로 발표하는 등 최근 외국계 금융사들의 한국 탈출이 계속되고 있다. 까다로운 규제와 노동 시장의 유연성 부재 그리고 세금 부담 등이 외국계 금융사가 한국 시장을 떠나는 원인으로 꼽힌다.

캐나다 3위 은행인 노바스코셔은행도 지난 10월 서울 지점을 폐쇄했다. 노바스코셔은행은 1978년 서울 지점 설치 후 기업금융 중심으로 영업해왔으나, 본사의 글로벌 전략 재편으로 한국에서 발을 뺐다.

