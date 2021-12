롤링힐스 호텔, '범상치 않은 밤' 패키지 출시

[아시아경제 김유리 기자] 해비치 호텔앤드리조트가 운영하는 경기 화성시 '롤링힐스 호텔'은 2022년 검은 호랑이의 해를 맞아 오는 20일부터 내년 1월2일까지 이용 가능한 '범상치 않은 밤 패키지'를 선보인다고 11일 밝혔다.

패키지에는 스탠더드 객실에서의 1박과 조식 2인, 뉴 아메리칸 레스토랑 '더 키친' 7만원 이용권이 포함된다. 겨울 정원을 바라보며 물놀이를 즐길 수 있는 실내 수영장 및 피트니스 이용 혜택도 제공한다. 해비치에서 자체 제작한 신년 다이어리와 달력도 선물로 증정한다. 패키지 가격은 24만원부터다.

롤링힐스 호텔은 연말 시즌을 맞아 투숙 고객을 대상으로 오는 17일부터 31일까지 '홀리데이 위시' 이벤트를 진행한다. 소망을 적은 위시 카드를 호텔 로비에 있는 위시 트리에 달고 개인 SNS에 필수 해시태그를 포함한 인증 사진을 올리면 추첨을 통해 LG시네빔, 에어팟, 롤링힐스 호텔 숙박권 및 식사권 등 다양한 경품을 증정한다. 자세한 이벤트 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있다.

