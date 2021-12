경남 산청군, 특교세 21억원 확보 … 재난 예방사업 탄력

내리 한밭마을 침수 예방 등 4건 추진



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군이 내년도 재난 예방사업에 활용할 재원으로 정부 특별교부세 21억원을 확보했다.

10일 군은 올해 상반기 행정안전부 특별교부세 5억원에 이어 하반기에도 16억원을 확보해 재난 안전 사업 등 현안 사업이 더욱 탄력을 받게 됐다고 밝혔다.

올해 확보한 특별교부세가 활용될 사업은 하반기 ▲산청읍 내리 한밭마을 침수 예방사업(10억원) ▲생비량면 화현리 사대 세 천 정비(3억원) ▲신등면 율현리 율현 세천정비(3억원)를 비롯해 상반기 ▲생초면 계남리 원계남 세천정비(5억원) 등 4건이다.

내리 한밭마을 침수 예방사업은 지역주민의 오랜 숙원사업이다. 해당 지역은 집중호우 시 상습 침수피해가 발생해 왔다. 군은 특교세 10억원을 투입해 재산·인명피해가 발생하지 않도록 정비해 나갈 계획이다.

사대·율현은 소규모 위험시설로 지정·고시된 지역이다. 호우 시 잦은 월류로 인한 침수, 호안 유실이 발생하고 있어 각 3억원의 재원을 투입해 세천정비를 실시할 예정이다.

상반기에 재원을 확보한 원계남 세천정비 사업은 행정절차 등을 완료하고 12월 착공, 2022년 우기 전 사업을 마무리할 계획이다.

특별교부세는 지역에서 예상치 못하게 발생하는 현안과 재난 안전에 대한 특별 재정수요를 대비하기 위해 정부가 자치단체에 배분하는 예산으로 상·하반기에 걸쳐 행안부가 내주는 재원이다.

군은 그동안 재정자주도를 높일 수 있는 특별교부세를 확보를 위해 중앙부처와 경남도를 방문, 사업 타당성을 설명하는 등 노력을 기울여왔다.

군 관계자는 “이번 재난 안전 특별교부세 확보를 계기로 현재 진행 중인 재난 안전 사업이 원활히 추진될 수 있도록 힘쓰겠다”며 “앞으로도 중앙부처와 긴밀한 협력관계 구축으로 지속적인 지원을 받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

산청군은 현재 ▲생초지구 풍수해 생활권 종합정비사업(총사업비 420억원) ▲법평·입덕문·봉두지구 재해위험지구 정비(총사업비 270억원) ▲신아·동당·동의보감촌 급경사지 정비(총사업비 156억원) 등 각종 자연재해 예방사업을 추진하고 있다.

지난 8월에는 292억원이 투입된 ‘적벽산 급경사지 붕괴위험지구 정비사업’을 통해 피암터널을 완공하는 등 재난에 대비하고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr