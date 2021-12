[아시아경제 이민우 기자] 비에이치아이 비에이치아이 083650 | 코스닥 증권정보 현재가 3,980 전일대비 80 등락률 +2.05% 거래량 119,741 전일가 3,900 2021.12.10 10:51 장중(20분지연) 관련기사 "입장료 0원", "수익은 무제한", 무료카톡방이 뜨는 이유?조정 끝난 “두산중공업” 다음 타자 나왔다! 그중에서도 대장 株!원전부품 “국산화” 첫 성공 쾌거! 마지막 남은 저평가株 close 는 포스코와 340억원 규모의 발전설비 공급계약을 체결했다고 10일 공시했다. 이는 지난해 연결 매출액의 13.97%에 해당하는 수준이다.

