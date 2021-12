산은, 세계 최대 해상풍력발전사업 금융주선 성공

[아시아경제 김진호 기자] 산업은행은 세계 최대 해상풍력발전 프로젝트인 영국 도거 뱅크 해상풍력발전사업에 금융주선을 완료했다고 10일 밝혔다.

해당 사업은 영국 북해에 3.6GW 규모의 해상풍력발전소(풍력터빈 277기, 면적 1,674㎢)를 총 3단계에 걸쳐 건설·운영하는 랜드마크 사업이다. 현재 건설 및 운영 중인 전세계 해상풍력발전단지 가운데 최대 규모로 준공시 영국 전력 수요의 5%를 담당하는 대형 프로젝트다.

코로나19 확산에 따른 국제금융시장 위축 등 여러 악재 속에서도 한국계 금융기관 중 유일하게 참여해 글로벌 해상풍력발전 선진시장에서 입지를 공고히 했다고 산은은 설명했다.

산은은 해상풍력 선진시장에서의 금융에 대한 경험과 축적된 역량을 바탕으로 전남해상풍력발전(99MW)에 대한 금융자문도 진행 중이다. 향후 시장확대가 예상되는 국내 해상풍력발전사업을 적극 지원하고 정부의 신재생에너지 확충정책에 부응할 방침이다.

