[아시아경제 이동우 기자] 티웨이항공은 설날 명절 기간인 다음달 28일~2월3일까지의 국내선 항공편 예약을 홈페이지와 모바일앱(웹) 등을 통해 오픈했다고 10일 밝혔다.

티웨이항공은 해당 기간 동안 총 12만2000석 이상의 좌석을 공급할 계획이다.

연휴기간 왕복 총 운항 편수는 김포-제주 234편, 대구-제주 112편, 광주-제주 42편, 청주-제주 84편, 부산-제주 22편, 김포-부산 126편 , 부산-양양 14편, 광주-양양 14편 등이다.

신규 가입 즉시 총 2만원 할인쿠폰과 좌석 지정 할인쿠폰을 제공한다.

티웨이항공 관계자는 "방역에 최선을 다한 운항 준비를 통해 설 연휴 기간 고향과 친지 방문을 위해 항공기를 이용하시는 고객들의 안전한 비행을 제공하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr