CJ제일제당 "비비고 먹고 르브론 유니폼 받아가세요"…온라인 기획전 진행

[아시아경제 이승진 기자] CJ제일제당이 LA레이커스와의 글로벌 마케팅 파트너십 체결 이후 국내 소비자를 위한 첫 이벤트를 연다.

CJ제일제당은 공식몰 CJ더마켓에서 비비고 인기 제품을 할인하고, 미국 프로농구 LA레이커스 유니폼과 SPOTV NOW 프리미엄 이용권을 증정하는 ‘비비고 X LA레이커스’ 온라인 기획전을 연다고 10일 밝혔다.

오는 31일까지 진행하는 이번 기획전은 비비고 인기 제품들과 ‘수제만둣집 신메뉴 세트’, ‘왕교자 세트’, ‘국물요리 세트’, ‘든든한 죽 세트’ 등 기획 세트 4종을 최대 30%까지 할인 판매한다. 제품 할인뿐 아니라 특별한 경품도 준비했다. 기획 세트를 구매한 소비자 중 추첨을 통해 3명에게는 LA레이커스 르브론 제임스, 앤서니 데이비스의 유니폼을 증정한다. 또한 200명에게는 스포츠 OTT 서비스 SPOTV NOW 3개월 프리미엄 이용권을 제공한다.

서울 성수동 커먼그라운드에서 내년 1월 5일까지 피규어 전시회 ‘이어지다!#손끝으로’도 진행한다. 방문객들은 피규어 아티스트 쿨레인이 직접 제작한 다양한 크기의 LA레이커스 선수 피규어를 직접 만나볼 수 있다.

경품 증정 행사도 진행한다. 전시회의 다양한 볼거리를 인스타그램에 ‘#손끝으로’, ‘#비비고’, ‘#쿨레인’ 해시태그와 함께 올린 방문객에게는 비비고 3종 세트(비비고 스팸부대찌개, 한우소고기죽, 김치볶음)를 증정한다. 또한, 전시회 동안 매주 6명을 추첨해 LA레이커스 유니폼도 선물할 계획이다.

CJ제일제당 관계자는 “‘손끝’으로 이어지는 비비고의 정성, 아티스트의 장인정신, LA레이커스의 감동과 열정을 나누고자 이번 행사를 준비했다”며 “LA레이커스와 손을 잡은 이후 선보인 첫 국내 행사인 만큼 이를 시작으로 더욱 의미 있는 이벤트와 함께 소비자에게 다가갈 것”이라고 말했다.

