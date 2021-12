美 FDA, 16세 이상 청소년 코로나 부스터샷 승인

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국이 코로나19 백신 부스터샷(추가 접종) 접종 대상을 18세 이상 성인에서 16세 이상 청소년으로 확대했다.

미 식품의약국(FDA)은 9일(현지시간) 화이자 코로나19 백신의 접종을 완료한 지 6개월이 넘은 16∼17세 청소년에 대한 부스터샷 긴급사용을 승인했다.

FDA에 이어 질병통제예방센터(CDC)가 부스터샷 접종을 권고하면 실제 접종이 시작된다.

뉴욕타임스는 약 300만명의 16∼17세 청소년이 6개월 전 화이자 백신 2회차 접종을 했으며 이달 중으로 부스터샷을 맞을 수 있을 것으로 전망했다.

미국에서 16∼17세를 상대로 승인된 코로나19 백신은 화이자 백신이 유일하다. 모더나 백신은 성인만 맞을 수 있다.

화이자 측은 오미크론 변이 예방을 위해 부스터샷을 맞아야 한다고 전일 발표한 바 있다.

한편 미국에서는 지난달 19일 18세 이상 모든 성인을 상대로 부스터샷 접종이 허용됐다. 지금까지 백신 접종을 끝마친 사람의 4분의 1인 거의 5000만명이 부스터샷을 맞았다.

