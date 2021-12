대전시, 최신 보안기술 적용 ‘차세대 전자여권’ 도입

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 최신 보안기술을 적용한 차세대 전자여권을 도입해 발급한다.

시는 이달 21일부터 보안성·내구성이 강화된 폴리카보네이트(polycarbonate·이하 PC) 타입의 차세대 전자여권을 발급한다고 9일 밝혔다.

차세대 전자여권 발급에 맞춰 표지색상도 녹색에서 남색, 사증 면수는 24면→26면, 48면→58면으로 증면된다.

또 여권 사증면에는 고유 문화유산을 활용한 디자인이 적용되고 주민등록번호 뒷번호 표기는 제외된다.

차세대 전자여권 신청자가 우편배송을 희망할 경우에는 대행기관을 거치지 않고 여권제작기관에서 희망 주소지로 곧장 배송해 여권 수령시간을 단축하는 서비스도 신규 적용된다.

특히 차세대 전자여권은 PC타입의 개인 정보면 도입 등 최신 보안요소가 적용돼 고도화되는 위·변조 기술에 대한 대응이 가능하도록 한다.

이를 통해 시는 해외에서 국민의 신분보호를 강화하고 출입국 절차를 편리하게 개선하는 효과를 가져 올 것으로 기대한다.

차세대 전자여권 도입 후에도 기존에 발급받은 전자여권은 유효기간 만료까지 사용할 수 있다.

단 해외 출·입국 때 통상 6개월 이상의 잔여 유효기간을 요구하는 경우가 많은 점을 고려해 보유한 여권의 유효기간을 사전에 반드시 확인해야 한다는 것이 시의 설명이다.

차세대 전자여권은 대전시청 소통민원실 및 각 구청 민원실에서 발급한다. 기타 자세한 내용은 대전120콜센터를 통해 안내받을 수 있다.

