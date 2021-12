BMW, 안드로이드 전용 디지털 키 서비스 시작

[아시아경제 유제훈 기자] BMW는 안드로이드 기반의 스마트폰 소지 고객을 위한 'BWM 디지털 키 서비스'를 개시한다고 9일 밝혔다.

BMW 디지털 키는 각종 열쇠를 소지하지 않고도 스마트폰으로 도어락 잠금 및 해제, 시동 켜기 등을 사용할 수 있는 기능이다. 아울러 eSE을 활용한 CCC의 표준화 된 솔루션을 적용 업계 최고의 보안성을 제공한다는 게 회사 측 설명이다.

안드로이드 전용 BMW 디지털 키는 'My BMW' 어플리케이션을 내려받은 후 실행하면 삼성전자 전용 보안 앱인 '삼성 패스'에 자동 저장되며, 컴포트 액세스 옵션이 내장된 BMW 차량에 한해 사용 할 수 있다. 현재 서비스를 지원하는 스마트폰 모델은 안드로이드 운영체제(OS) 12 이상을 탑재한 갤럭시 S21, 21+, 21울트라 등 3종이다.

한편 BMW는 앞서 애플과 협력해 iOS 전용 디지털 키 서비스를 선보였으며 국내에선 지난해부터 관련 서비스를 제공해 왔다. 이번 구글·삼성과의 협업으로 BMW는 두 개 스마트폰 운영체제에 디지털 키 서비스를 제공하는 유일한 브랜드가 됐다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr