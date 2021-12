롯데백화점 강남점이 9일 최상급 과일을 판매하는 '프리미엄 과일 전문관'을 열었다. 청과 전문 상품기획자(MD)가 유명 산지의 농가 선정부터 매장 진열까지의 모든 과정을 전문적으로 관리해 최고 품질의 과일만을 선보인다. 김동수 청과 치프바이어가 직접 고른 사과를 소개하고 있다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr