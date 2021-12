홈앤쇼핑 "코로나19 장기화로 힘든 농가 돕는다"

2014년부터 농협과 공동 진행…총 9억원 지원

경북, 충북, 전북, 경남 등 지역농가 사과 소비촉진 상생마케팅

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 농협에 농어촌상생협력기금 5000만원을 전달하고 코로나19 장기화로 힘든 전국 사과 농가를 돕는다고 9일 밝혔다.

전달된 5000만원은 경북, 충북, 전북, 경남 등 전국의 사과 소비촉진 상생마케팅 할인 행사에 사용된다. 이번 할인행사는 이날부터 15일까지 7일간 진행되며 농협 하나로유통 직영점·계열사, 전국 주요 농·축협 하나로마트에서 사과를 봉지 당 1000원 할인된 가격으로 판매한다.

홈앤쇼핑은 2014년부터 총 9억원의 상생마케팅 후원을 통해 우리 농산물 소비촉진과 가격안정에 앞장서 왔으며 이번 사과 소비촉진을 위한 상생마케팅 후원금과 취약계층 농산물 구매 지원사업에 각각 5000만원씩 총 1억원을 출연했다.

김옥찬 홈앤쇼핑 대표는 "코로나19가 장기화 되며 많은 농가들이 힘들어하고 있다"며 "우리 농산물의 판로확대 및 농가 지원에 더 많은 관심을 가지고 지원을 이어가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr