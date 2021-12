하나銀, 아이스크림에듀와 '금융-교육 혁신 융합서비스' 제공

[아시아경제 이광호 기자]하나은행은 초중등 스마트홈러닝 시장을 선도하는 에듀테크 기업 아이스크림에듀와 'Z세대 대상 금융-교육 혁신 융합서비스 제공'을 위한 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

이번 협약을 통해 양사는 초중등생의 올바른 금융습관과 공부습관 형성을 위해 Z세대 전용 디지털플랫폼인 하나은행의 '아이부자' 애플리케이션(앱)과 아이스크림에듀의 '아이스크림홈런'을 연계해 혁신 융합서비스를 제공키로 했다.

하나은행의 아이부자 앱은 지난 6월말 출시한 Z세대 체험형 금융플랫폼으로 자녀 스스로 모으고, 쓰고, 불리고, 나누는 다양한 금융활동을 통해 즐거운 금융습관의 형성을 도와주는 서비스이다. 아이스크림에듀의 아이스크림홈런은 국내 최초 스마트홈러닝 서비스로 현재 초중등 자기주도학습 시장을 선도하고 있다.

하나은행과 아이스크림에듀는 양사의 플랫폼을 활용해 ▲공부습관 형성을 위한 미션챌린지 서비스 제공 ▲금융-교육 결합 상품을 통한 공동 마케팅 추진 ▲기부문화 체험을 위한 참여형 나눔 캠페인 등을 함께 추진해 나갈 예정이다.

김소정 하나은행 디지털리테일그룹 부행장은 "이번 협약을 통해 아이부자 앱이 자녀와 부모가 용돈을 기반으로 소통하는 금융플랫폼에서 한발 더 나아가 자녀의 올바른 공부습관을 길러주는 생활 영역까지 저변을 확대해 나가길 기대한다"고 말했다.

