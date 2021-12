롯데손보, 500억 신종자본증권 발행…"자본변동성 대응"

[아시아경제 오현길 기자] 롯데손해보험은 500억원 규모 신종자본증권을 발행하는 자본확충 작업을 진행한다고 8일 밝혔다.

롯데손보는 공모를 통해 400억원, 사모를 통해 100억원의 신종자본증권을 발행해 총 500억원의 신규 자본을 확충한다. 신종자본증권 금리는 6.8%, 만기는 2051년 12월까지다.

이번 자본확충의 효과로 롯데손보 지급여력(RBC) 비율은 211.6%로 상승할 전망이다. 대주주 변경 이전 2019년 3분기 133.9%에 비해 77.7%포인트 개선된 수치다.

롯데손보는 신계약가치가 우수한 장기보장성보험을 중심으로 보험 포트폴리오를 재편하고 안정적 자산운용을 위한 중장기적 리밸런싱 작업을 진행하고 있다.

롯데손보 관계자는 "자본확충으로 유입되는 자금은 자본변동성 대응과 제도 도입 이후 성장동력으로 활용할 예정"이라며 "금융환경 변화 등 각종 리스크에 선제적으로 대비하고 영업경쟁력을 지속적으로 확보할 방침"이라고 설명했다.

