(본부장) 씹고 뜯고 맛보고 건강하고~ … 상주시 ‘영양 듬뿍 고기 Day’

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 상주시 신흥동 지역사회보장협의체가 지난 7일 ‘영양 듬뿍 고기 Day’ 사업을 펼쳤다.

영양 듬뿍 고기 Day는 격월로 진행되는 신흥동의 지역특화사업으로 도움이 필요한 이웃에게 영양가 있는 밥상을 제공하는 사업이다.

사업 기금은 주민이 십시일반 모은 ‘함께모아 행복금고’의 재원으로 운영된다.

함께모아 행복금고는 경제적 어려움을 겪거나 갑작스러운 사고·재난 등으로 위기에 처한 주민을 돕는 성금으로 지역사회보장협의체를 통해 이웃에게 전달된다.

올해 마지막 고기 Day에는 바르게살기위원회와 박경자 협의체 위원을 필두로 소고기뭇국, 돼지고기볶음, 동그랑땡, 잡채, 조기구이 등을 조리했고 협의체 위원들이 지역 내 홀몸노인과 저소득 20가구에 전달했다.

이웃에게 꾸준히 건강 밥상을 전해 우리 동네 천사 셰프라 불리는 박경자 위원은 “경제적 어려움으로 단백질 섭취가 부족한 이웃들이 영양가 있는 고기반찬 드시고 겨울을 건강하게 나길 바란다”라고 말했다.

최해도 신흥동장은 “1년 동안 반찬 나눔 봉사에 열정적으로 임한 박경자 위원과 수고한 모든 손길에 감사하다”라며 “맞춤형 특화사업을 지속해서 추진해 취약계층의 건강관리에 힘쓸 것”이라고 말했다.

