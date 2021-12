BBQ, 기프티콘 사용 고객 위해 앱 서비스 강화

[아시아경제 임혜선 기자] 국내 최대 치킨 프랜차이즈인 제너시스BBQ가 자사애플리케이션(앱)을 통한 기프티콘(E-쿠폰) 사용 편의성을 높인다. 최근 비대면 소비 트렌드에 따라 기프티콘 서비스 수요가 늘어나서다.

8일 BBQ에 따르면 까먹(물)치킨, 눈맞은닭, 파더’s 치킨 등의 신제품 출시와 이달 초부터 진행한 카카오톡 선물하기 기프티콘 상시할인 등 기프티콘을 연계한 다양한 프로모션으로 주문이 증가하고 있다. 지난 3일 BBQ앱을 통한 기프티콘 주문이 평소 대비 5배 이상 급증하면서 서버가 일시적으로 마비가 되기도 했다.

BBQ는 서버 다운 재발 방지를 위한 서버 증설과 기프티콘 사용시 '메뉴 변경 기능'을 도입하는 등 고객에게 편의성을 제공하기 위한 업데이트를 진행했다. 이번 업데이트가 적용되면서 BBQ앱을 통해 기프티콘을 사용하는 경우, ‘메뉴 변경’이 가능하며 ‘추가 주문’을 원하는 고객은 차액 결제 후 주문이 가능해진다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr