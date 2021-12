'송파쌤 미래교육센터 SAFETY'(11관) 개소…‘안전분야 특화’

[서울시 자치구 뉴스] 송파안전체험관에 첨단기술과 안전교육 접목한 특화 공간 조성... 박성수 구청장 “AI, 자율주행, 스마트 모빌리티 등 미래안전교육 선도 인재 양성 앞장”...도봉구, 전국 자치구 최초 UN대학 주관 RCE 우수사례도시 수상...양천구-프랑스 파리17구 간 온라인 화상회의 개최...관악구, 제3·4·5호 여성안심 원룸 잇따라 인증

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 송파안전체험교육관(성내천로35길 53)에 스마트시티를 이끌 창의적 미래인재를 양성하는 ‘송파쌤 미래교육센터 SAFETY(11관)’을 6일 개소했다.

박성수 구청장은 “미래교육과 안전 분야를 결합해 ‘송파쌤 미래교육센터 SAFETY(11관)’을 조성했다. 이를 통해 첨단기술이 더해진 미래 안전교육 콘텐츠를 선도할 것”이라고 밝혔다.

미래교육센터는 구의 자체 교육지원시스템 ‘송파쌤(SSEM, Songpa Smart Education Model)’의 핵심시설로, 주민들이 첨단기술의 기본 소양을 배울 수 있는 지역사회 미래교육 기반시설이다. 송파구는 지역 곳곳에서 미래교육에 대한 수요를 충족할 수 있도록 구 전역에 걸쳐 거점별 미래교육센터를 조성하고 있다.

이번에 개소한 11관은 국내 최초 종합안전체험관인 송파안전체험교육관에 자리 잡았다. ‘안전’에 특화한 교육 플랫폼으로, 안전교육과 함께 코딩, 자율주행 등 스마트 모빌리티 체험이 가능한 것이 특징이다.

송파안전체험교육관 4층의 89.67㎡ 규모 공간을 리모델링해 미래교육존, ICT존, VR존 등을 갖췄다. 초·중·고등학생들이 안전교육과 첨단기술을 접목한 교육을 체험할 수 있도록 ▲인공지능 퓨처카 코딩스쿨 ▲안전! 3D펜으로 놀면서 배우자 ▲할로코드 코딩을 활용한 안전한 스마트홈 만들기 등 다양한 프로그램을 운영한다.

특히, ‘인공지능 퓨처카 코딩스쿨’에서는 송파구 지형을 본뜬 모형에서 직접 자율주행의 원리를 습득, 체험할 수 있어 스마트 모빌리티와 미래교통안전에 대해 학습할 수 있을 것으로 기대된다.

송파쌤 미래교육센터 SAFETY(11관)의 세부 교육과정 확인과 수강신청은 송파쌤 교육포털에서 할 수 있다.

박성수 송파구청장은 “앞으로도 ‘송파쌤’을 통해 미래 변화를 주도하는 지역 인재를 양성, 이런 인재들이 지역과 사회를 성장시키는 선순환을 이룰 수 있도록 힘쓰겠다”고 전했다.

도봉구(이동진 구청장)는 11월16일부터 18일까지 영국 스코틀랜드에서 개최된 제12회 세계 RCE 총회에서 열린 '2021. RCE 시상식(RCE Award 2021)'에서 ‘RCE 우수사례도시(Acknowledged Flagship Projects)’를 수상했다.(RCE: 지속가능발전 교육, Education for Sustainable Development)

‘세계 RCE 총회’는 2년에 한 번씩 전 세계의 RCE 도시들이 모여 ESD 사례공유 및 네트워크를 수행하는 장이다. 올해 총회는 영국 스코틀랜드에 위치한 에덴버러대에서 개최될 예정이었으나, 코로나19로 인해 웨비나(온라인 영상회의)로 진행됐다.

이번 세계 RCE 총회는 ‘COP26(제26차 유엔기후변화협약당사국총회)’의 개최지가 영국 스코틀랜드의 양대 연구중심지인 글래스고 지역인만큼 두 지역을 연계한 지속가능발전목표(SDGs), 지속가능발전교육(ESD), 기후변화 등 다양한 사례공유가 이루어졌다.

2020년 1월에 UN대학으로부터 RCE 인증을 받은 도봉구는 그간 SDG4(양질의 교육)를 기반으로 지속가능발전교육을 발전시켜 왔다. 그 사례로서 2020년에는 민관학 협업으로 초등학생용 '우리 마을에서 지구별까지 이어지는 17개 약속' 2종(하나: 3~4학년, 둘: 5~6학년)을 자체 제작, 올해는 지역 내 초등학교 ESD 수업지원(10개교/청소년 유관기관 1개소, 3071명 참여), ESD 전문강사 양성, 도봉 ESD 실천연구회 운영, ESD 운영평가 및 타 기관 협업을 수행하는 등 ‘도봉 ESD 운영 체계(Building a Pedagogical Framework for ESD)’를 마련했다.

UN대학 측은 도봉구가 지자체-중심형 RCE 도시임에도 불구, ESD 운영체계를 자체적으로 설계 및 운영함으로써 서울·수도권 지역의 지속가능발전교육허브 역할을 수행, 타 지역으로의 지속가능발전교육 확산에 기여한 점을 높이 샀다. 특히 ESD 전문강사 양성과정 및 ESD 운영 평가의 공고성, 그리고 타 기관과의 협업 성과에 대해 높이 평가했다.

이동진 도봉구청장은 “2020년 1월에 UN대학으로부터 RCE 인증을 받은 이후로 우리 구는 지역의 특성을 반영한 지속가능발전교육을 운영코자 민과 관이 함께 협력, 이런 노력들이 RCE 우수사례 도시 수상으로이라는 결과로 이어질 수 있었다. 이번 수상을 계기로 생애주기별 지속가능발전교육 체계를 공고히 구축, RCE 도봉이 선도적인 지속가능발전교육 거점도시로 거듭나도록 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.

양천구(구청장 김수영)가 프랑스 파리17구와 협력 방안을 논의하고자 6일 구청사 3층 양천디지털미디어센터에서 온라인 화상회의를 열었다.

앞서 구는 지난 9월 필립 르포르 주한 프랑스 대사와 한국-프랑스 의원친선협회 대표단을 초청해 간담회를 개최한 바 있다. 간담회 이후에는 한불수교 100주년을 기념해 1987년 조성된 파리공원의 리노베이션 현장을 함께 둘러보는 등 다양한 교류로 양천구-프랑스 간 특별한 인연을 이어가고 있다.

이날 화상회의는 김수영 양천구청장, 서병완 양천구의회 의장과 조프루 불라르 파리17구청장, 카트린 뒤마 프랑스 상원의원 등이 참석한 가운데 교육, 공원·녹지, 도시농업, 문화예술, 스마트시티 등 주제로 대화를 이어가며 양 국가와 지방정부 간 이해의 폭을 넓히는 시간을 가졌다.

파리17구는 프랑스 파리시 20개 구 중 하나로 파리의 서쪽에 위치한 도시다. 인구 16만8000명의 다양한 계층이 함께 어울려 살고 있어 ‘파리의 미니어쳐’라는 별명을 가졌다. 52개 초·중등교육기관, 대학 및 연구기관 외에도 유명 음악학교(Cortot)와 요리·호텔교육기관(Ecole M?d?ric)이 파리17구에 소재해 있으며, 파리17구 내 끌리시-바띠뇰 친환경지구는 구 철도시설 부지에 조성된 지속가능 도심개발의 대표사례로 꼽히고 있다.

교육에 대한 주민들의 관심도가 매우 높은 양천구와 예술과 요리 등 다양한 교육기관이 있는 파리17구는 양 도시 간 공통 관심사가 많아 앞으로 상호이해와 협력을 통해 결속력 있는 파트너십이 구축될 것으로 구는 내다보고 있다.

화상회의는 오후 6시부터 약 한 시간가량 이어졌다. 양천구와 파리17구는 문화, 예술, 교육, 행정 등 다양한 분야에서의 상호교류를 약속하고, 문화·스포츠와 우수 시책 벤치마킹 등 상호 관심사에 대해 지속적으로 의견을 공유하기로 했다.

김수영 양천구청장은 “양천구는 미래교육센터, 평생학습관·스마트창의인재센터 구축 등 4차 산업시대를 대비한 미래인재 양성과 전 세대에 걸친 평생교육으로 교육특구로서의 위상을 공고히 하고 있다”며 “양천구와 파리17구 두 도시는 교육 외에도 닮은꼴이 많아 지속적인 교류를 통해 다양한 분야에서 상호 시너지 효과를 발휘할 것이다. 앞으로 파리17구와의 자매결연 체결도 준비하는 등 교류 협력을 더욱 활성화 하겠다”고 강조했다.

관악구(구청장 박준희)가 여성 1인 가구의 안전한 주거환경 조성을 위해 실시하고 있는 ‘여성안심 원룸 인증 사업’ 제3·4·5호가 잇따라 인증을 받아 눈길을 끈다.

여성안심 원룸 인증은 여성이 믿고 살 수 있는 주거환경 조성을 통해 주거침입에 대한 불안감을 덜고 시설 안전에 대한 신뢰를 높여 범죄예방이미지를 제고하기 위해 진행 중인 사업이다.

인증 대상은 여성 1인 가구 밀집 지역 내 원룸, 원룸의 건물주나 거주하는 주민이 인증을 요청하면 관악구와 관악경찰서가 합동으로 현장 진단을 실시한다.

진단 항목은 ▲관리운영체계 ▲조경·조명 ▲현관문 방범장치 ▲비상벨 설치여부 등 총 52개 항목이며, 진단 결과 80% 이상을 충족할 경우 안심원룸으로 인증하고 인증패가 수여된다.

구는 관악경찰서와 함께 올해 안심원룸을 희망한 12개소의 현장 진단을 실시, 진단 결과에 충족한 청룡동 2개소, 신원동 1개소에 안심원룸을 인증했다고 밝혔다.

여성안심 원룸 인증 후에도 건물주는 여성 입주자의 안전을 위한 시설 관리와 개선에 힘써야 하며, 관악경찰서는 인근 지역 순찰 강화 및 비상 연락체계 유지를 강화할 계획이다.

아울러 구는 원룸 범죄예방 진단 및 시설 개선 등 안전한 주거환경 조성을 위한 노력을 지속적으로 추진하며 추가 여성안심 원룸 인증에 힘을 쏟을 계획이다.

구 관계자는 “1인 가구의 범죄 취약성이 사회적 문제로 대두되는 만큼 민·관·경이 힘을 모아 지역사회 범죄예방을 위해 노력해 나가겠다”며 “앞으로도 여성 1인 가구가 느끼는 생활 속 불안을 덜고 함께 누리는 안전기반 여성친화도시 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

